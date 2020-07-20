Вакцину от коронавируса получит каждый третий россиянин

До конца года планируется создать 200 миллионов доз вакцины Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти России собираются вакцинировать 50 миллионов человек в ближайшее время. Об этом рассказали в Российском фонде прямых инвестиций.

«В РФ в ближайшее время необходимо вакцинировать 50 млн человек, это каждый третий житель страны», — приводит слова директора фонда Кирилла Дмитриева «Интерфакс». В фонде уточнили, что до конца 2020 года планируется произвести более 200 миллионов доз российской вакцины от COVID-19. Создавать препарат ученые будут с помощью зарубежных партнеров.

В понедельник, 20 июля, Минобороны РФ объявило об окончании клинических испытаний российской вакцины от COVID-19. Ведомство проводило их совместно с Национальным исследовательским центром им. Гамалеи. Теперь все тестировавшие лекарство через 42 суток должны пройти контрольное испытание, чтобы подтвердить эффективность вакцины, передает деловое издание «Взгляд».

Однако разработчик вакцин от коронавируса SARS-CoV и вируса Эбола Александр Чепурнов поставил под сомнение эффективность вакцины от Минобороны. По словам ученого, должны быть опубликованы результаты исследований препарата и его свойства, которые могут меняться.

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