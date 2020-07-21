20 июля 2020

В Екатеринбурге умер легендарный профессор медвуза

© Служба новостей «URA.RU»
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Знаковые объекты Верх-Исетского района. Екатеринбург, угму, уральский государственный медицинский университет, медицинская академия, вывеска, угма
В медицинском университете Виктор Козлов работал долгое время Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге умер профессор Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) Виктор Козлов. О смерти 88-летнего доктора медицинских наук сообщили источники URA.RU. В пресс-службе вуза подтвердили информацию.

«Умер единственный на Урале и в медуниверситете лауреат Госпремии СССР, профессор Виктор Андреевич Козлов», — сообщил инсайдер агентства. По словам источника, Козлов был автором городской системы неотложной помощи и выучил многих специалистов. В пресс-службе вуза сообщили, что о смерти профессора стало известно сегодня.

Козлов был автором более 200 научных работ и 15 патентов, сообщается на сайте университета. Он руководил более 40 кандидатскими и докторскими диссертациями, долгое время был председателем ученого совета областного минздрава. В УГМУ Козлов был профессором кафедры хирургических болезней лечебно-профилактического факультета.

Госпремии СССР он был удостоен в 1988 году за разработку методов лечения заболеваний поджелудочной железы. Многие из его методов применяются как в российской медицине, так и в зарубежной. С начала 2000-х годов Козлов занимался разработкой криохирургических методов лечения, то есть терапией с применением сверхнизких температур.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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