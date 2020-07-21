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Самыми худшими регионами для жизни названы республики Тыва, Карачаево-Черкесия, Алтай, Калмыкия, Ингушетия, Хакасия и Еврейская АО. Во многом это связано с низкой потребительской активностью в субъектах, высокой просроченной задолженностью населения и большой долей теневой экономики.

За пятеркой лучших в рейтинге следуют Тюменская область (5,22 балла) и ХМАО (5 баллов). «Показатели уральских регионов существенно опережают показатели Москвы и Санкт-Петербурга по доступности жилья, но минимальный балл за климатическую зону нивелирует их превосходство», — объяснили аналитики. Другие уральские регионы также отмечены достаточно неплохими оценками: Свердловская область — 4,61 балл, Пермский край — 3,33 балла, Челябинская область — 2,9 балла, ЯНАО — 2,89 баллов. Курганская область, набравшая всего 0,77 баллов, вошла в десятку аутсайдеров рейтинга — это связано с недостаточной обеспеченностью медперсоналом в регионе и низким уровнем обеспеченности основными фондами социальной сферы.

Качество жизни в регионах аналитики оценивали по нескольким критериям, главные из которых — оборот розничной торговли на душу населения, доступность жилья, уровень занятости и сбережений, обеспеченность педагогами и врачами, а также климатические условия проживания, пишет РБК. Абсолютным лидером рейтинга стал Санкт-Петербург, набравший 7 баллов. За ними разместились Москва (6,1 балл), Белгородская область (5,64 балла), Подмосковье (5,61 балл) и Воронежская область (5,31 балл).

Лидерами рейтинга регионов России по качеству жизни признаны Санкт-Петербург, Москва и Белгородская область. В десятку лучших субъектов для жизни вошли и регионы Урала — ХМАО и Тюменская область. Другой регион УрФО — Курганская область — признан одним из худших. К таким данным пришли специалисты рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги». Для анализа использовались данные за 2019 год — в рейтинге зафиксировано благосостояние жителей регионов до пандемического кризиса.

Лучшим городом для жизни в РФ признан Санкт-Петербург Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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