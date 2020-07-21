Путин подписал указ о национальных целях развития до 2030 года

Владимир Путин поставил перед государством цели с учетом новых экономических реалий Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития страны до 2030 года. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

«Среди национальных целей — осуществление прорывного развития Российской Федерации, увеличение численности населения страны, повышение уровня жизни граждан, создание комфортных условий для их проживания, а также раскрытия таланта каждого человека», — говорится в указе. Так, к 2030 году должно быть достигнуто увеличение продолжительности жизни россиян до 78 лет, обеспечен устойчивый рост населения, а уровень бедности в сравнении с показателями 2017 года должен упасть в два раза.

Также к 2030 году Россия должна оказаться в числе десяти ведущих стран мира качеству образования объему научных исследований и разработок. В планах — улучшение жилищных условий не менее пяти миллионов семей каждый год. Также запланировано обеспечение темпа роста доходов и пенсий не ниже инфляции.

Ранее на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам Путин поручил подготовить проект указа о целях национального развития на ближайшие десять лет с учетом новых экономических реалий. Одной из приоритетных задач властей в ближайшее десятилетие российский лидер назвал планомерную борьбу с бедностью, пишет RT.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.