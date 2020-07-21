Пострадавшие в карантин получат новые выплаты от властей ЯНАО

Бизнесу дадут деньги на покупку дезинфицирующих средств Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Правительство ЯНАО подготовило очередные субсидии для пострадавших из-за коронавируса предпринимателей. Бизнесмены начнут получать выплаты для покупки дезинфицирующих средств и профилактику COVID-19. Об этом рассказали в пресс-службе окружной администрации.

На средства могут рассчитывать средние и малые предприниматели, бизнесмены из списка пострадавших отраслей, компании из туристической индустрии и благотворительные организации. По 15 тысяч рублей получат предприниматели без сотрудников, ту же сумму плюс 6,5 тысяч рублей на человека выдадут организациям с работниками. Прием заявок на выплату уже начался.

Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов расширил список сфер бизнеса, которым положены льготы из-за эпидемии коронавируса. До этого глава Ямала подписал третий пакет мер поддержки предпринимателей, согласно которому на субсидию от властей начали претендовать самозанятые ямальцы. Также на льготы могут рассчитывать компании ЯНАО, потерявшие из-за карантина по коронавирусу более половины выручки. Им положен заем до миллиона рублей под 1%.

О поддержке бизнеса говорили и ямальские парламентарии. Депутаты законодательного собрания ЯНАО предложили увеличить до максимума уровень пособий по безработице для разорившихся из-за пандемии предпринимателей. А Союз предпринимателей Ноябрьска в конце июня просил снизить налог на имущество для владельцев торговых центров.