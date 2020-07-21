Первый экскаватор уже приступил к работе, еще три — прибудут ночью, сообщил министр Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Наводнение в Нижних Сергах

Для ликвидации последствий наводнения в Нижних Сергах Свердловской области используют тяжелую технику — дорожные экскаваторы. Об этом URA.RU сообщил министр транспорта региона Василий Старков. По его словам, всего будет задействовано четыре экскаватора: три прибудут в Серги ночью и к восьми утра начнут работу, а первый экскаватор уже приступил к расчистке завалов.

Цель — прочистить русло реки Заставки, которая, разлившись, вызвала наводнение в городе. «Экскаваторы будут разгребать русло от завалов, чтобы исключить возможность подтопления, — рассказал Старков. — Там, где река вышла из русла, будем спрямлять его. У разрушенного бетонного моста спустим в пойму реки бульдозер и экскаватор, чтобы подготовить его и переместим вышедшее на дорогу русло обратно».

Как писало URA.RU, 20 июля улицы поселка Нижние Серги затопило после ливня. В итоге подтоплены 63 частных дома, в которых проживают 189 человек и четыре административных здания. Два дома оказали разрушены полностью, еще один — частично. Кроме того, наводнением снесен один мост, два моста повреждены частично. Без электроснабжения находятся более двух тысяч домов, в которых проживают 6,2 тысячи человек. Более 200 человек эвакуированы. Ожидается, что на место происшествия вылетит глава МЧС России Евгений Зиничев.

В результате наводнения оказалась разрушена городская инфраструктура Фото: Владимир Жабриков © URA.RU