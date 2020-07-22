21 июля 2020

Соловьев назвал грубейшую ошибку Зеленского. «Открыл врата ада»

© Служба новостей «URA.RU»
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Мастер-класс Владимира Соловьева «Жесткие переговоры». Екатеринбург, соловьев владимир
По мнению Соловьева, Зеленский допустил грубейшую ошибку Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Президент Украины Владимир Зеленский совершил ошибку, выполнив требование террориста в Луцке. Так считает российский телеведущий Владимир Соловьев.

«Грубейшая ошибка. Открыл врата ада. Теперь террористы знают, что власть можно продавить. И пойдет захват за захватом», — написал Соловьев в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в Луцке мужчина захватил автобус с пассажирами. Злоумышленник сам звонил в полицию, чтобы заявить о минировании автобуса, и представился Максимом Плохим. При себе у него была взрывчатка и оружие. Как пишет Life, у него имеются психические расстройства. Согласно данным издания, мужчина недавно был на учете у психиатра. Ранее президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение с призывом «посмотреть фильм «Земляне», как того требовал мужчина, захвативший заложников в автобусе в Луцке. Позже он удалил его.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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