Президент Украины Владимир Зеленский совершил ошибку, выполнив требование террориста в Луцке. Так считает российский телеведущий Владимир Соловьев.
«Грубейшая ошибка. Открыл врата ада. Теперь террористы знают, что власть можно продавить. И пойдет захват за захватом», — написал Соловьев в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что в Луцке мужчина захватил автобус с пассажирами. Злоумышленник сам звонил в полицию, чтобы заявить о минировании автобуса, и представился Максимом Плохим. При себе у него была взрывчатка и оружие. Как пишет Life, у него имеются психические расстройства. Согласно данным издания, мужчина недавно был на учете у психиатра. Ранее президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение с призывом «посмотреть фильм «Земляне», как того требовал мужчина, захвативший заложников в автобусе в Луцке. Позже он удалил его.