21 июля 2020

Зеленский выполнил требование захватившего заложников террориста. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Преступник потребовал, чтобы президент Украины записал видео с фразой «фильм „Земляне“ 2005 года смотреть всем» Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, которое от него требовал террорист в Луцке. Видео появилось в соцсети в Facebook.

«Фильм „Земляне“ 2005 года смотреть всем», — сказал в видеообращении Зеленский. Террорист требовал от президента запись с этой фразой в соцсетях. Только после этого, по словам преступника, он отпустит заложников.

В Луцке мужчина захватил автобус с пассажирами. Преступником стал дважды судимый 44-летний уроженец Оренбуржской области. Он удерживал заложников в автобусе несколько часов. По данным СМИ, у него имеются психические расстройства, недавно он был на учете у психиатра. Ранее Зеленский лично поговорил с террористом по телефону, после чего тот отпустил троих заложников, пишет RT.

Добавлено: после освобождения заложников из автобуса в Луцке Зеленский удалил из соцсетей видео, записанное по требованию террориста.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Происшествия Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...