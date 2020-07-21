Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, которое от него требовал террорист в Луцке. Видео появилось в соцсети в Facebook.
«Фильм „Земляне“ 2005 года смотреть всем», — сказал в видеообращении Зеленский. Террорист требовал от президента запись с этой фразой в соцсетях. Только после этого, по словам преступника, он отпустит заложников.
В Луцке мужчина захватил автобус с пассажирами. Преступником стал дважды судимый 44-летний уроженец Оренбуржской области. Он удерживал заложников в автобусе несколько часов. По данным СМИ, у него имеются психические расстройства, недавно он был на учете у психиатра. Ранее Зеленский лично поговорил с террористом по телефону, после чего тот отпустил троих заложников, пишет RT.
Добавлено: после освобождения заложников из автобуса в Луцке Зеленский удалил из соцсетей видео, записанное по требованию террориста.