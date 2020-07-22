Умерли четыре челябинца, заразившиеся коронавирусом

Коронавиурус в Челябинской области не идет на спад Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области по данным на 22 июля за минувшие сутки зарегистрировано 133 новых случая заражения коронавирусом, что на один случай больше, чем было накануне. Об этом URA.RU сообщили в оперативном штабе региона. Четыре человека, из числа тех, кому был диагностирован COVID-19, скончались.

«К 22 июля в Челябинской области подтверждено 10 628 случаев заболевания COVID-19 (+ 133 новых подтверждения ко вчерашнему дню), — сообщили в штабе. — Больных COVID-19 — 3653 человека. За прошедшие сутки выписаны 113 человек. Всего 6707 пациентов выздоровели с начала пандемии». За прошедшие сутки умерло четыре человека.

Женщина 74-х лет скончалась непосредственно от COVID-19. У троих коронавирус был сопутствующим заболеванием. Две жительницы региона, обеим по 57 лет, скончались от сахарного диабета и атеросклероза. Еще одна женщина, 73 года, умерла от атеросклеротической болезни сердца и гипертонии.

В области продолжает действовать режим повышенной готовности. При этом часть ограничений, введенных из-за COVID-19, снята. Возобновлена работа почти всех заведений, за исключением кинотеатров, развлекательных центров и детских комнат отдыха. Запрещены массовые мероприятия.