21 июля 2020
20 июля 2020

Умерли четыре челябинца, заразившиеся коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстановка в городе во время эпидемии коронавируса. Челябинск, самокат, электросамокат
Коронавиурус в Челябинской области не идет на спад Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Челябинской области по данным на 22 июля за минувшие сутки зарегистрировано 133 новых случая заражения коронавирусом, что на один случай больше, чем было накануне. Об этом URA.RU сообщили в оперативном штабе региона. Четыре человека, из числа тех, кому был диагностирован COVID-19, скончались.

«К 22 июля в Челябинской области подтверждено 10 628 случаев заболевания COVID-19 (+ 133 новых подтверждения ко вчерашнему дню), — сообщили в штабе. — Больных COVID-19 — 3653 человека. За прошедшие сутки выписаны 113 человек. Всего 6707 пациентов выздоровели с начала пандемии». За прошедшие сутки умерло четыре человека.

Женщина 74-х лет скончалась непосредственно от COVID-19. У троих коронавирус был сопутствующим заболеванием. Две жительницы региона, обеим по 57 лет, скончались от сахарного диабета и атеросклероза. Еще одна женщина, 73 года, умерла от атеросклеротической болезни сердца и гипертонии.

В области продолжает действовать режим повышенной готовности. При этом часть ограничений, введенных из-за COVID-19, снята. Возобновлена работа почти всех заведений, за исключением кинотеатров, развлекательных центров и детских комнат отдыха. Запрещены массовые мероприятия.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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