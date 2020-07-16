Челябинская область начинает выходить из карантина
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 16 июля снял ряд ограничительных мер, введенных в регионе на период карантина из-за пандемии коронавируса. URA.RU подготовило список запретов и разрешений, актуальных на ближайшие две недели.
ОТКРЫТЫ:
- рестораны, кафе, бары, столовые, закусочные и иные предприятия общественного питания, включая летние веранды;
- салоны красоты, косметические, массажные и СПА-салоны, солярии, бани и сауны;
- аттракционы в парках;
- все торговые центры, продовольственные магазины, разрешена розничная торговля (с соблюдением мер санитарной безопасности);
- базы отдыха, детские лагеря и санатории;
- детские сады (родителям нужно представить справку о неконтактности ребенка с больными COVID);
- фитнес-центры;
- библиотеки;
- экспозиции в зоопарках на открытом воздухе;
- госучреждения (по предварительной записи) и почта.
ЗАКРЫТЫ:
- развлекательные центры, кинотеатры;
- бассейны;
- детские комнаты отдыха.
РАЗРЕШЕНО:
- органам ЗАГС производить государственную регистрацию заключения брака с присутствием лиц, вступающих в брак, а также приглашенных в количестве не более 10 человек (соблюдение всех рекомендаций Роспотребнадзора обязательно);
- не проходить двухнедельный карантин приезжим из других регионов России, в частности из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга;
- гулять и ходить на улице без медицинской маски;
- тренироваться на воздухе воспитанникам детских и юношеских спортивных школ.
ЗАПРЕЩЕНО:
- покидать места пребывания и проживания, если есть постановление Роспотребнадзора об обязательном карантине;
- устраивать массовые мероприятия, в том числе в торгово-развлекательных центрах.
РЕКОМЕНДОВАНО:
- Оставаться в режиме самоизоляции южноуральцам старше 65 лет, особенно уязвимых для COVID-19.
В регионе к 16 июля зарегистрировано 9786 случаев заражения COVID-19. 6223 пациента выздоровели. 199 жителей, заразившихся коронавирусом, скончались. Из них 87 человек непосредственно от COVID-19.
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