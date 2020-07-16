15 июля 2020

Что разрешено и что запрещено челябинцам во время карантина. Новый список

© Служба новостей «URA.RU»
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Масочный режим в торговых центрах. Челябинск, трк куба
Челябинская область начинает выходить из карантина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 16 июля снял ряд ограничительных мер, введенных в регионе на период карантина из-за пандемии коронавируса. URA.RU подготовило список запретов и разрешений, актуальных на ближайшие две недели.

ОТКРЫТЫ:

  • рестораны, кафе, бары, столовые, закусочные и иные предприятия общественного питания, включая летние веранды;
  • салоны красоты, косметические, массажные и СПА-салоны, солярии, бани и сауны;
  • аттракционы в парках;
  • все торговые центры, продовольственные магазины, разрешена розничная торговля (с соблюдением мер санитарной безопасности);
  • базы отдыха, детские лагеря и санатории;
  • детские сады (родителям нужно представить справку о неконтактности ребенка с больными COVID);
  • фитнес-центры;
  • библиотеки;
  • экспозиции в зоопарках на открытом воздухе;
  • госучреждения (по предварительной записи) и почта.

ЗАКРЫТЫ:

  • развлекательные центры, кинотеатры;
  • бассейны;
  • детские комнаты отдыха.

РАЗРЕШЕНО:

  • органам ЗАГС производить государственную регистрацию заключения брака с присутствием лиц, вступающих в брак, а также приглашенных в количестве не более 10 человек (соблюдение всех рекомендаций Роспотребнадзора обязательно);
  • не проходить двухнедельный карантин приезжим из других регионов России, в частности из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга;
  • гулять и ходить на улице без медицинской маски;
  • тренироваться на воздухе воспитанникам детских и юношеских спортивных школ.

ЗАПРЕЩЕНО:

  • покидать места пребывания и проживания, если есть постановление Роспотребнадзора об обязательном карантине;
  • устраивать массовые мероприятия, в том числе в торгово-развлекательных центрах.

РЕКОМЕНДОВАНО:

  • Оставаться в режиме самоизоляции южноуральцам старше 65 лет, особенно уязвимых для COVID-19.

В регионе к 16 июля зарегистрировано 9786 случаев заражения COVID-19. 6223 пациента выздоровели. 199 жителей, заразившихся коронавирусом, скончались. Из них 87 человек непосредственно от COVID-19.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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