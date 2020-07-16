Челябинская область начинает выходить из карантина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 16 июля снял ряд ограничительных мер, введенных в регионе на период карантина из-за пандемии коронавируса. URA.RU подготовило список запретов и разрешений, актуальных на ближайшие две недели.

ОТКРЫТЫ:

рестораны, кафе, бары, столовые, закусочные и иные предприятия общественного питания, включая летние веранды;

салоны красоты, косметические, массажные и СПА-салоны, солярии, бани и сауны;

аттракционы в парках;

все торговые центры, продовольственные магазины, разрешена розничная торговля (с соблюдением мер санитарной безопасности);

базы отдыха, детские лагеря и санатории;

детские сады (родителям нужно представить справку о неконтактности ребенка с больными COVID);

фитнес-центры;

библиотеки;

экспозиции в зоопарках на открытом воздухе;

госучреждения (по предварительной записи) и почта.

ЗАКРЫТЫ:

развлекательные центры, кинотеатры;

бассейны;

детские комнаты отдыха.

РАЗРЕШЕНО:

органам ЗАГС производить государственную регистрацию заключения брака с присутствием лиц, вступающих в брак, а также приглашенных в количестве не более 10 человек (соблюдение всех рекомендаций Роспотребнадзора обязательно);

не проходить двухнедельный карантин приезжим из других регионов России, в частности из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга;

гулять и ходить на улице без медицинской маски;

тренироваться на воздухе воспитанникам детских и юношеских спортивных школ.

ЗАПРЕЩЕНО:

покидать места пребывания и проживания, если есть постановление Роспотребнадзора об обязательном карантине;

устраивать массовые мероприятия, в том числе в торгово-развлекательных центрах.

РЕКОМЕНДОВАНО:

Оставаться в режиме самоизоляции южноуральцам старше 65 лет, особенно уязвимых для COVID-19.

В регионе к 16 июля зарегистрировано 9786 случаев заражения COVID-19. 6223 пациента выздоровели. 199 жителей, заразившихся коронавирусом, скончались. Из них 87 человек непосредственно от COVID-19.