Эпидемиолог: пандемия коронавируса не закончится до Нового года

Вторая волна коронавируса не даст пандемии утихнуть Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Ежедневная статистика Всемирной организации здравоохранения и прогнозируемая вторая волна говорят о том, что пандемия коронавируса не закончится до конца этого года. Об этом заявил советник директора центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.

«Если было 400 тысяч случаев заболевания в мире за два дня и при этом ВОЗ говорит, что мы еще не достигли пика, то плато в масштабе пандемии у нас еще впереди», — цитирует ТАСС Малеева. По словам врача, открытие границ на фоне всего перечисленного может привести к новым сезонным всплескам, поэтому в этом году не стоит ожидать окончания эпидемии.

Малеев также подчеркнул, что пока не берется прогнозировать наступление новой волны коронавируса в России. В настоящее время, по его словам, в стране ежедневно фиксируется около 6 тысяч заболевших и серьезного суточного прироста не ожидается.

Ранее профессор Миланского государственного университета Марио Клеричи заявил, что вторая волна коронавируса пройдет для людей намного легче. По мнению Клеричи, слова которого приводит «Национальная служба новостей», в жаркий период вирус не так опасен для человечества.