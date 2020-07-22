Россияне начали копить деньги на случай второй волны коронавируса

Из всех россиян активнее откладывает деньги молодежь Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Почти половина жителей крупных городов России уверена, что вторая волна коронавируса наступит до конца этого года. В связи с этим 38% россиян уже начали копить деньги на случай повторного режима самоизоляции. К таким данным пришли специалисты исследовательской компании Wanta Group.

«Прихода второй волны коронавируса ждут 47% россиян», — пишет РБК со ссылкой на данные исследования. При этом наиболее вероятным сроком начала новой волны жители российских мегаполисов считают сентябрь. В то, что второй волны пандемии не будет, верят лишь 27% опрошенных. Еще 14% считают, что второй волны не будет, потому что эпидемия представляет собой единый процесс.

Лишь 8% опрошенных признались, что никак не готовятся ко второй волне коронавируса. Остальные принимают витамины (37%), запасаются лекарствами, масками и антисептиками (34%), ищут хобби, которым можно заняться во время самоизоляции (33%), обустраивают жилье (30%) и ищут удаленную подработку на случай самоизоляции (28%). При этом многие россияне (38%) начали откладывать деньги. В основном к этому склонны люди в возрасте от 18 до 24 лет (53%). Среди тех, кому 45—55 лет, сбережения готовят только 26%.

Ранее главный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов заявил, что новую волну коронавируса можно будет ждать осенью. При этом он подчеркнул, что вторая волна не будет такой сильной, как первая. Однако бывший эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Клаус Штор считает, что до окончания пандемии будет три волны коронавируса. В результате потребуется около трех лет для того, чтобы антитела появились у 80% человек.

На сегодняшний день в России выявлено более 789 тысяч заболевших коронавирусом. По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, российская система здравоохранения готова ко второй волне COVID-19, пишет агентство Nation News.