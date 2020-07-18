Минздрав РФ объявил, когда придет вторая волна коронавируса

Новую волну коронавируса можно будет ждать осенью, считает главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов. Эксперт успокоил, вторая волна не будет такой сильной, как первая.
«Осенью можем ожидать некоторое повышение заболеваемости, будут формироваться коллективы, из отпусков вернется народ. Это всегда приводит к тому, что растет заболеваемость респираторными инфекциями», — говорит Чуланов.
Эксперт уверен, что у россиян уже есть иммунитет к коронавирусу. К тому же, граждане знают рекомендации о том, как защититься от болезни. В целом люди стали осторожнее относятся к своему здоровью, уточняет агентство Nation news.
Тем не менее, есть риск, что вторая волна коронавируса совпадет с сезонной вспышкой ОРВИ. В таком случае отличить больных будет тяжело.
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