17 июля 2020

Минздрав РФ объявил, когда придет вторая волна коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Эксперт предположил, что новая волна коронавируса начнется этой осенью Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Новую волну коронавируса можно будет ждать осенью, считает главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов. Эксперт успокоил, вторая волна не будет такой сильной, как первая.

«Осенью можем ожидать некоторое повышение заболеваемости, будут формироваться коллективы, из отпусков вернется народ. Это всегда приводит к тому, что растет заболеваемость респираторными инфекциями», — говорит Чуланов.

Эксперт уверен, что у россиян уже есть иммунитет к коронавирусу. К тому же, граждане знают рекомендации о том, как защититься от болезни. В целом люди стали осторожнее относятся к своему здоровью, уточняет агентство Nation news.

Тем не менее, есть риск, что вторая волна коронавируса совпадет с сезонной вспышкой ОРВИ. В таком случае отличить больных будет тяжело.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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