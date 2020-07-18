Для победы над пандемией необходимо, чтобы коронавирусом переболели большинство людей в мире Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Большинство людей в мире не получат вакцину от коронавируса, поэтому пандемия закончится только тогда, когда COVID-19 переболеют практически все население планеты. Об этом заявил бывший эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Клаус Штор.

«К началу 2021 года в мире суммарно будет лишь полмиллиарда доступных доз вакцины — это при том, что население планеты составляет 7,5 млрд человек», — заявил в разговоре с Bloomberg Штор. По мнению эксперта, мир разделится на тех, у кого вакцина есть, и тех, у кого ее нет. В частности, прививку никогда не смогут получить жители Бразилии, Аргентины и Чили, в то время как Германия сможет накопить существенные объемы препарата.

Из-за недоступности вакцины вирус продолжит распространяться по миру. Как заявил бывший эксперт ВОЗ, вскоре наступит вторая волна заболевания, которая будет очень суровой, а за ней последует третья вспышка. «Два-три года потребуется на то, чтобы вирус затронул большую часть населения планеты, и после третьей волны антитела будут у 80% людей мира», — предположил Штор. Остановить распространение болезни будет непросто еще и потому, что люди нелегко примут новые ограничения их перемещений и свободы.

В настоящее время в мире зарегистрировано более 14 миллионов зараженных коронавирусом, напоминает агентство Nation News. В России выявлено 765 437 заболевших, выздоровели уже более 546 тысяч пациентов, 12 тысяч — скончались.

В Минздраве РФ не исключают, что осенью страну ждет вторая волна заболеваемости COVID-19. Вместе с тем в министерстве полагают, что она окажется слабее первой, поскольку у населения появился иммунитет к коронавирусу и опыт профилактики заболевания, пишет RT. Тем временем генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что вакцина от коронавируса может быть разработана в России раньше чем в других странах.

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