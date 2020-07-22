Чем правительство Мишустина отличается от кабинета Медведева. Разбор отчета премьера в Госдуме

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Пресс-конференция в АП
Михаил Мишустин посвятил общению с депутатами несколько часов Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Ключевым отличием правительства Михаила Мишустина от кабинета его предшественника Дмитрия Медведева является умение осуществлять контроль реализации поставленных целей. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился директор Центра регионального развития Константин Комков, анализируя отчет действующего премьера в Госдуме.

«Правительство Мишустина умеет делать прогнозы и осуществлять контроль, — отметил Комков. — Мы видим, что премьер очень четко фокусирует точки контроля. То, как был реализован антикризисный план в здравоохранении, дает понимание, что контроль — не только выделения денежных средств, но и реализации — будет жесткий. Опыт работы Мишустина в ФНС дает понять, что премьер компетентен в этом вопросе». По мнению политолога, умение задавать приоритеты развития и осуществлять контроль их реализации — фирменный стиль Мишустина, который отличает его от Дмитрия Медведева.

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Комков также обратил внимание на то, что отчет премьер-министра был посвящен не политике, а конкретным делам. По словам эксперта, сегодняшний доклад Мишустина во многом является уникальным на фоне его предшественников, так как был представлен в «очень напряженной» ситуации.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 22 июля выступил перед депутатами Госдумы с отчетом о работе правительства. Премьер подчеркнул, что главная задача правительства — выстраивание всех сервисов государства вокруг потребностей людей. Основными темами выступления стали борьба с коронавирусом, поддержка здравоохранения, образования и рынка труда, обеспечение макроэкономической и финансовой стабильности, а также бизнеса и системообразующих предприятий.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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