Михаил Мишустин посвятил общению с депутатами несколько часов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Отставка правительства России в 2020 году и формирование нового кабмина

Ключевым отличием правительства Михаила Мишустина от кабинета его предшественника Дмитрия Медведева является умение осуществлять контроль реализации поставленных целей. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился директор Центра регионального развития Константин Комков, анализируя отчет действующего премьера в Госдуме.

«Правительство Мишустина умеет делать прогнозы и осуществлять контроль, — отметил Комков. — Мы видим, что премьер очень четко фокусирует точки контроля. То, как был реализован антикризисный план в здравоохранении, дает понимание, что контроль — не только выделения денежных средств, но и реализации — будет жесткий. Опыт работы Мишустина в ФНС дает понять, что премьер компетентен в этом вопросе». По мнению политолога, умение задавать приоритеты развития и осуществлять контроль их реализации — фирменный стиль Мишустина, который отличает его от Дмитрия Медведева.

Комков также обратил внимание на то, что отчет премьер-министра был посвящен не политике, а конкретным делам. По словам эксперта, сегодняшний доклад Мишустина во многом является уникальным на фоне его предшественников, так как был представлен в «очень напряженной» ситуации.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 22 июля выступил перед депутатами Госдумы с отчетом о работе правительства. Премьер подчеркнул, что главная задача правительства — выстраивание всех сервисов государства вокруг потребностей людей. Основными темами выступления стали борьба с коронавирусом, поддержка здравоохранения, образования и рынка труда, обеспечение макроэкономической и финансовой стабильности, а также бизнеса и системообразующих предприятий.