Мишустин назвал главную цель правительства

Для Михаила Мишустина это первый отчет перед Госдумой Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Повышение качества жизни каждого жителя страны является приоритетной целью правительства РФ. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин во время своего выступления с отчетом правительства в Госдуме.

«Это повышение качества жизни каждого человека в стране за счет роста экономики, развития социальной сферы», — заявил Мишустин. По его словам, данная цель совпадает с национальными целями, подставленными правительству Владимиром Путиным.

Для Михаила Мишустина это выступление в Госдуме с отчетом об итогах работы стало первым с момента его назначения. Главой правительства Мишустин стал 16 января этого года, сообщает «Национальная служба новостей». Президент Владимир Путин предложил бывшему руководителю ФНС новую должность после отставки кабинета министров во главе с Дмитрием Медведевым.