Челябинского депутата обвинили в воровстве денег школы «Трактора»

Родители СШОР« Трактор» готовят жалобу на депутата-единоросса Фото: Илья Московец © URA.RU

Родители воспитанников спортшколы олимпийского резерва «Трактор» 2010 года рождения готовят обращение на имя президента хоккейного клуба, губернатора Алексея Текслера с жалобой на депутата-единоросса гордумы Челябинска Рафаила Шафигулина. Как сообщили URA.RU в родительском комитете, фирма народного избранника отказывается возвращать деньги за сборы юных игроков, отмененные из-за коронавируса.

«По рекомендации тренерского штаба и руководства хоккейной школы „Трактор“ родители 58 воспитанников заплатили по 21 600 рублей (всего 1,3 мн рублей) за сборы на базе отдыха „Чебаркуль-Южуралстройсервис“. Директор гарантировала вернуть деньги в случае продления ограничительных мер из-за коронавируса», — рассказали в родительском комитете.

Режим повышенной готовности в Челябинской области продлили. Начальник горспортуправления Максим Клещевников не согласовал сборы хоккеистам СШОР «Трактор». Еще 29 июня руководство спортшколы направило письмо гендиректору АО ЭСК «Южуралстройсервис» и депутату Рафаилу Шафигулину с просьбой вернуть деньги. «Юрист команды 10 июля обсудил этот вопрос с Шафигулиным. Он гарантировал возврат всех средств 13 июля, а затем перестал отвечать на звонки. После чего и директор базы отказалась возвращать деньги», — отметили родители хоккеистов.

Шафигулин не ответил и на звонок корреспондента URA.RU — его телефон был отключен. Депутат до выборов осени 2019 года возглавлял в гордуме фракцию «Единой России».

Фото: родительский комитет СШОР «Трактор»

Фото: родительский комитет СШОР «Трактор»