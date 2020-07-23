В покровительстве Фургалу заподозрили окружение экс-генпрокурора

Сергею Фургалу предъявили обвинение в убийствах и покушениях на убийства предпринимателей в 2004—2005 годах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Ближнее окружение бывшего генерального прокурора РФ Юрия Чайки не давало хода делу в отношении экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщает telegram-канал «НЕШПОРТ».

«„Закрыть“ Фургала должны были ещё летом прошлого года. Однако в ходе подковерных разборок выяснилось, что ходу этому делу не давало окружение экс-генпрокурора РФ Юрия Чайки. Список данных персонажей известен: Владимир Малиновский, Анатолий Подласенко, Константин Кожевников», — пишет telegram-канал. В сообщении говорится, что эти люди участвовали в развале «дела Фургала» в 2005 году. В telegram-канале «ВЧК-ОГПУ» уточняется, что Малиновский, Подласенко и Кожевников были руководителями прокуратуры Хабаровского края. Впоследствии Малиновский стал заместителем, а Подласенко — советником Юрия Чайки.

НО правоохранительные органы смогли возобновить дело в конце 2019 года, когда был арестован бизнес-партнер Фургала Николай Мистрюков, отмечает «НЕШПОРТ». Там добавляют, что экс-глава Хабаровского края все равно верил в свою неприкосновенность, но после отставки Чайки стал чаще летать в Москву, решая собственные проблемы. Ситуацию для Фургала осложнили закрытые границы, которые не позволили ему вылететь из страны на неопределенный срок.

Сергей Фургал был арестован 9 июля. Ему предъявили обвинение в убийствах и покушениях на убийства предпринимателей в 2004—2005 годах, сообщает телеканал 360. Президент России Владимир Путин отправил его отставку, но, по словам лидера ЛДПР Владимира Жириновского, экс-глава региона сам собирался покинуть пост еще до ареста, передает «Национальная служба новостей». Врио главы Хабаровского края назначен Михаил Дегтярев, пишет «Федеральное агентство новостей».