Холдинг, владеющий заводами в Екатеринбурге, сменил гендиректора

«Объединенные машиностроительные заводы» (Москва) производят, монтируют и обслуживают оборудование для атомной энергетики, нефтегазовой, горной промышленности, выпускают спецстали. Группе принадлежат 99% акций ПАО «Уралхиммааш» (Екатеринбург), 75% акций научно-производственного объединения «ВНИИПТМАШ» (Екатеринбург), 29% акций инжинирингового центра «Уралмаш-Картэкс» (Екатеринбург) и 3% акций «Уральского металлургического завода» (Екатеринбург). Ранее холдингу также принадлежал «Уралмашзавод».

В пресс-службе компании отметили, что Кислицын имеет многолетний опыт работы в области реализации масштабных инвестиционных проектов и повышения операционной эффективности крупных промышленных компаний. С 2006 по 2011 год он работал на «Уральском турбинном заводе», где прошел путь от первого заместителя гендиректора до гендиректора. С июля по декабрь 2019 года Евгений Кислицын был президентом энергомашиностроительной компании «РЭП Холдинг».

На новой должности Кислицын должен актуализировать и реализовать стратегию развития, повысить операционную эффективность и развить новые направления бизнеса компании. Дмитрий Воробьев, который возглавлял ПАО «ОМЗ» с февраля 2018 года, останется в группе «Газпромбанка» и продолжит заниматься развитием промышленных активов. Он будет совмещать должности советника зампредседателя правления ГПБ, советника гендиректора ПАО «ОМЗ» и генерального директора ООО «КриоГаз».

«Решением Совета директоров с 31 июля 2020 года Евгений Кислицын назначен генеральным директором Публичного акционерного общества „Объединенные машиностроительные заводы“ (Группа Уралмаш — Ижора). Ранее он занимал должность исполнительного директора ООО „ГПБ развитие активов“», — говорится в сообщении.

Пост гендиректора ПАО «Объединенные машиностроительные заводы» (Группа «Уралмаш-Ижора») 22 июля покинул Дмитрий Воробьев. Вместо него руководить холдингом будет Евгений Кислицын. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании.

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