Бюджетникам поднимут оклады и отменят комиссию за услуги ЖКХ

«Единая Россия» осенью займется увеличением окладов бюджетников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Осенью «Единая Россия» собирается поднять вопрос об увеличении окладов бюджетников, завершить работу над отменой банковской комиссии за оплату услуг ЖКХ и повысить доступность лекарств. Ближайшие планы депутатов были озвучены на подведении итогов весенней сессии Госдумы.

«Недопустима ситуация, когда большие, богатые регионы фактически „высасывают“ работников бюджетной сферы (здравоохранения, образования, культуры) за счет того, что у них кратно большие оклады, чем в регионах-реципиентах, расположенных рядом», — высказался о зарплатах бюджетников первый замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев. По его словам, депутаты собираются увеличить в зарплате долю оклада и установить единый подход к надбавкам, которые часто не совпадают с реальной ситуацией.

Также в осеннюю сессию «Единая Россия» собирается принять законопроекты об отмене банковской комиссии за оплату услуг ЖКХ и предоставлении лекарств инвалидам не по месту жительства, а по месту нахождения. Депутаты собираются повысить доступность лекарств для россиян, а также предлагают отстранять на год и штрафовать чиновников-хамов.

Подведение итогов работы весенней сессии в Курганской области

По словам главы «Единой России» в Госдуме Сергея Неверова, в весеннюю сессию фракция отдавала приоритет поддержке россиян во время пандемии коронавируса и принятию поправок в Конституцию. Например, депутаты предложили увеличить вдвое детское пособие до 6 тысяч и до 13 тысяч — выплаты тем, кто остался без работы во время декрета. Минимальные выплаты по больничному подняли до уровня МРОТ, а пострадавшим от пандемии гражданам и юрлицам предоставили кредитные каникулы.

В Госдуме напоминают, что единороссы добились защиты от взыскания за долги единовременных выплат в 10 тысяч рублей, которые родители получали на детей во время карантина. Исаев утверждает, что инициативу надо продолжить, защитив от списания за долги также минимальный доход россиян. По его словам это можно сделать с участием банков. «Смысл доработки в том, что человек будет вправе обратиться в налоговую инспекцию с тем, чтобы указать один счет, на котором ему будет сохраняться в течение месяца минимальный размер оплаты труда. Все остальные средства могут подлежать списанию», — заявил Андрей Исаев.

Подведение итогов весенней сессии в Свердловской области

В первом чтении парламентарии приняли поправки «Единой России» в Трудовой кодекс, которые законодательно закрепляют права работников на удаленке. Резюмируя работу партии весной, председатель комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров напомнил, что во время пандемии были сняты многие бюджетные ограничения регионов и муниципалитетов, чтобы они могли оперативнее решать возникающие проблемы.

В свою очередь, в Курганском региональном отделении партии депутаты инициировали закон о запрете так называемых «наливаек» в многоквартирных домах и прилегающей к ним территории. Также единороссы внесли поправки, которые позволяют сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, получать круглогодичное питание за счет средств областного бюджета, напомнил лидер курганских единороссов Евгений Кафеев.

В Свердловской области члены партии помогали бизнесменам и уральцам, пострадавшим от пандемии. «Составлен перечень наиболее пострадавших отраслей, введена пониженная налоговая ставка для предпринимателей, которые находятся на упрощенной системе налогообложения, а налог на имущество оставлен на уровне 1,1%», — рассказал секретарь Свердловского регионального отделения партии Виктор Шептий.