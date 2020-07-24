23 июля 2020

Кремль и ЦИК решились на трехдневные выборы осенью

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выборы в Тюмени. Тюмень, коиб, выборы, бюллетени, избирательный участок, голосование
Ближайшие выборы будут длиться три дня Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Кремле и Центризбиркоме решили опробовать формат трехдневного голосования на ближайших осенних выборах. Теперь обсуждается, распространить эту практику на все регионы или только на несколько. Об этом журналистам рассказали источники, близкие к администрации президента, Кремлю и ЦИК.

«Скорее всего, трехдневное голосование будет проводиться во всех регионах, где в нынешний ЕДГ (Единый день голосования) запланированы выборы», — пишет РБК со ссылкой на собеседников. Выборы продлятся с пятницу 11 сентября по воскресенье 13 сентября.

При этом, как отмечается, не исключено, что власти решат провести эксперимент в отдельных регионах, окончательного решения пока нет. Что касается возможности голосования возле дома, это, вероятно, оставят на усмотрение региональных властей.

Закон о многодневном голосовании на выборах, как напоминает RT, Госдума приняла 21 июля. Такой формат будет распространен не только местные, но и на думские выборы. Подсчёт голосов будет начинаться сразу после закрытия участков в последний день голосования.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...