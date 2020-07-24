Кремль и ЦИК решились на трехдневные выборы осенью

Закон о многодневном голосовании на выборах, как напоминает RT , Госдума приняла 21 июля. Такой формат будет распространен не только местные, но и на думские выборы. Подсчёт голосов будет начинаться сразу после закрытия участков в последний день голосования.

При этом, как отмечается, не исключено, что власти решат провести эксперимент в отдельных регионах, окончательного решения пока нет. Что касается возможности голосования возле дома, это, вероятно, оставят на усмотрение региональных властей.

«Скорее всего, трехдневное голосование будет проводиться во всех регионах, где в нынешний ЕДГ (Единый день голосования) запланированы выборы», — пишет РБК со ссылкой на собеседников. Выборы продлятся с пятницу 11 сентября по воскресенье 13 сентября.

В Кремле и Центризбиркоме решили опробовать формат трехдневного голосования на ближайших осенних выборах. Теперь обсуждается, распространить эту практику на все регионы или только на несколько. Об этом журналистам рассказали источники, близкие к администрации президента, Кремлю и ЦИК.

Ближайшие выборы будут длиться три дня Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

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