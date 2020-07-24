Пермский мэр ушел в отпуск на фоне расследования уголовного дела

Мэр Чердыни может не вернуться на прежнее место из отпуска Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Чердынского городского округа (Пермский край) Андрей Ламанов может покинуть свою должность. Чиновник ушел в отпуск на фоне расследования уголовного дела по факту расходования средств по госконтрактам.

Из отпуска Ламанов может не вернуться на прежнюю должность. Сейчас обязанности главы городского округа исполняет его заместитель по развитию инфраструктуры Анна Батагова, пишет Properm. В Чердынском межрайонном следственном отделе URA.RU подтвердили, что сейчас в отношении ряда экс-чиновников администрации проводится доследственная проверка. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

«Речь идет о выделении в 2017 году денег по госконтрактам на расчистку дорог. На причастность к совершению преступления проверяются лица, работавшие в администрации округа (ранее — района)», — пояснили в следственном отделе Чердыни, отметив, что «делать какие-либо выводы пока рано».

Оперативные мероприятия проводило краевое УФСБ весной и летом 2020 года, материалы были переданы в следственные органы. В материалах фигурирует фирма «Лесоматериалы», директором которой является супруга главы округа, депутат местной думы Татьяна Ламанова. Сейчас следствие изучает получение фирмой госконтрактов от муниципалитета на сумму свыше 6 млн рублей.