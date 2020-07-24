Россиянам рассказали, что будет со ставками по вкладам и кредитам

Снижение ключевой ставки отразится на депозитах, возможно, на ипотеке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис в России

Российские банки после снижения Центробанком ключевой ставки до исторического минимума в 4,25% понизят и проценты по депозитным вкладам. При этом ставки по ипотечным кредитам падать не будут. Такое мнение в беседе с URA.RU высказал уральский экономист Виталий Калугин.

«Около 6% россиян имеют депозиты, и то они копеечные. Вот им не повезет. Потому, что банки уже со следующей недели начнут снижать ставки. Долгосрочный депозит будет в районе 4%», — прогнозирует экономист. Он также предупредил, что россиянам не следует ожидать снижение ставок по ипотеке. Связано это с тем, что отечественная экономика находится в стагнации, а доходы граждан в следующем году упадут еще примерно на 4%, говорит Калугин. Поэтому банки, наоборот, могут начать поднимать процент первоначального взноса по жилищному кредиту.

Также экономист не видит смысла забирать россиянам вклады из банков, чтобы хранить их по старинке «под подушкой». Однако если рубль укрепиться в районе 69 рублей, то Калугин посоветовал купить доллар и держать его наличными дома.

В пятницу, 24 июля, Центробанк России снизил ключевую ставку до 4,25% годовых, обновив ее исторический минимум. Рубль на это практически не отреагировал, передает телеканал 360. По данным торгов Московской биржи, курс доллара сейчас составляет 71,6 рубля, а евро — 83,01 рубля.