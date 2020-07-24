Новости кризиса 24 июля: в России хотят ввести пенсионный налоговый вычет и вложить накопления в золото

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Пенсионный налоговый вычет подвигнет россиян добровольно копить средства на свое будущее, считают авторы инициативы Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Экономический кризис 2020

На этой торговой неделе цена на эталонную марку нефти Brent достигала почти 45 долларов за бочку, однако к пятнице рост сменился падением. Сейчас она торгуется за 43,45 (+0,32%) доллара за баррель. С американской нефтью марки WTI такая же история. Ее цена к концу недели — 41,16 доллара за баррель (+0,22%).

Российская валюта реагирует на колебания в ценах на нефть, но слабо. По данным Центробанка РФ, курс доллара на 24 июля составил 70,96 рубля (+0,17), евро — 82,19 рубля (+0,60).

Ситуация в России

В России предложили ввести налоговый вычет, чтобы граждане самостоятельно копили на дополнительную пенсию. Авторы инициативы («Альянс пенсионных фондов» и Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов) предлагают рассмотреть вариант увеличения лимита до 400 тысяч рублей (или, как вариант, до 6% от зарплаты) и выделить его в отдельный налоговый вычет. Такая мера, как отмечается, позволит гражданам ежегодно возвращать до 52 тысяч с добровольных взносов на будущую пенсию.

Кроме того, негосударственным пенсионным фондам (НПФ) могут разрешить инвестировать накопления граждан в драгоценные металлы, в том числе в золото. Сейчас НПФ могут инвестировать накопления россиян в ценные бумаги, облигации российских эмитентов, депозиты в валюте и рублях.

Принятие законов о прогрессивном налоге и о фиксированном НДФЛ с зарубежных доходов в России отложено до 1 ноября. Напомним, что президент России Владимир Путин поручил установить новую ставку НДФЛ в 15% для тех, чей доход превышает 5 млн рублей. Правительство РФ планирует внести законопроект в Госдуму до 15 сентября.

Для борьбы с безработицей в Минфине РФ предложили новый налог. В ведомстве хотят, чтобы в стране появился налог на роботов. Собранные деньги направят в специально созданный для этого Фонд переподготовки уязвимых профессий. Инициатива связана с тем, что следствием роботизации в ближайшем будущем произойдет резкий рост безработицы.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в стране достаточно средств, чтобы реализовать все национальные проекты, несмотря на пандемию. Он отметил, что фонд национального благосостояния к концу 2020 года должен быть не меньше 8 трлн рублей. Золотовалютные запасы России стабильны и сейчас превышают 570 млрд долларов, добавил председатель правительства страны.

Что происходит в мире

Несмотря на развернувшееся противостояния США и Китая из-за протестов в Гонконге, американский президент Дональд Трамп заявил, что КНР в рекордных объемах начала закупать сельскохозяйственную продукцию США. При этом Трамп считает, что значимость двусторонней торговой сделки с Пекином уменьшилась на фоне пандемии.

Прогнозы и мнения экспертов

Из-за того, что ипотечное страхование будет обязательным и банки должны будут сами страховать приобретаемую недвижимость, жизнь и здоровье заемщика, россияне со смертельными диагнозами потеряют возможность брать жилье в ипотеку. В беседе с URA.RU эксперт рынка недвижимости, член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков рассказал, что банки начнут «зашивать» страховку в процентную ставку. При этом новая концепция повышает прозрачность ставки, убирает скрытые платежи и повышает конкуренцию между банками, что приведет к понижению ставки.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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