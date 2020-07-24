Центробанк снизил ключевую ставку до исторического минимума

Снижение ключевой ставки аналитики прогнозировали несколько дней назад
новость из сюжетаЭкономический кризис 2020
Банк России снизил ключевую ставку до 4,25% годовых, обновив ее исторический минимум. За время кризиса 2020 года регулятор делает это уже третий раз.
«Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 п. п. — до 4,25% годовых, обновив ее исторический минимум», — сообщает РИА «Новости». Снижение ключевой ставки аналитики прогнозировали несколько дней назад. Тогда эксперты ожидали снижение до 4%. Объясняли это резким замедлением экономической активности.
В прошлый раз Центробанк обновлял исторический минимум ключевой ставки в середине июня. Тогда она составляла 4,5% годовых. Как напоминает «Национальная служба новостей», пиковое значение ключевой ставки пришлось на декабрь 2014 года, когда она была установлена на уровне 17%.