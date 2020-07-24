Центробанк снизил ключевую ставку до исторического минимума

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Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, российский флаг, флаг россии, банк россии, центральный банк россии, триколор
Снижение ключевой ставки аналитики прогнозировали несколько дней назад Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Банк России снизил ключевую ставку до 4,25% годовых, обновив ее исторический минимум. За время кризиса 2020 года регулятор делает это уже третий раз.

«Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 п. п. — до 4,25% годовых, обновив ее исторический минимум», — сообщает РИА «Новости». Снижение ключевой ставки аналитики прогнозировали несколько дней назад. Тогда эксперты ожидали снижение до 4%. Объясняли это резким замедлением экономической активности.

В прошлый раз Центробанк обновлял исторический минимум ключевой ставки в середине июня. Тогда она составляла 4,5% годовых. Как напоминает «Национальная служба новостей», пиковое значение ключевой ставки пришлось на декабрь 2014 года, когда она была установлена на уровне 17%.

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Экономика

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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