Минкульт России готов открыть театры

Роспотребнадзор в августе разработает способ рассадки посетителей в театре
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
Театры в России готовы открыться с середины сентября, но последнее слово остается за региональными властями. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.
«Мы ожидаем, что театры начнут сезон по готовности, ориентировочно, в середине сентября. Но все зависит от решения местных властей и главных государственных санитарных врачей в регионах», — цитирует «Интерфакс» Любимову. По ее словам, Роспотребнадзор в августе разработает способ рассадки посетителей в театре.
Заместитель министра культуры Анна Манилова ранее сообщала, что билеты в театры будут поступать в продажу только с 1 августа, передает RT. При этом кинотеатры в России могут открыться в июле, сообщила глава ведомства.