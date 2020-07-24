Минкульт России готов открыть театры

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День медицинского работника в театре Эстрады. Екатеринбург, зрительный зал, театр эстрады
Роспотребнадзор в августе разработает способ рассадки посетителей в театре Фото: Александр Мамаев © URA.RU
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Театры в России готовы открыться с середины сентября, но последнее слово остается за региональными властями. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

«Мы ожидаем, что театры начнут сезон по готовности, ориентировочно, в середине сентября. Но все зависит от решения местных властей и главных государственных санитарных врачей в регионах», — цитирует «Интерфакс» Любимову. По ее словам, Роспотребнадзор в августе разработает способ рассадки посетителей в театре.

Заместитель министра культуры Анна Манилова ранее сообщала, что билеты в театры будут поступать в продажу только с 1 августа, передает RT. При этом кинотеатры в России могут открыться в июле, сообщила глава ведомства.

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Культура Общество

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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