Эксперты советуют поторопиться с покупкой квартир в новостройках Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Выгоднее всего сейчас покупать квартиру в новостройке, а вот заниматься поиском вторичной квартиры пока не стоит. Таким мнением поделились эксперты по недвижимости компаний «Мир квартир» и «Метриум».

«Мы бы посоветовали тем покупателям, кто намерен купить новостройку в ипотеку, поторопиться. Сейчас можно взять беспрецедентно дешевую льготную ипотеку, субсидируемую государством», — передают «Известия» слова гендиректор федерального портала о жилой недвижимости «Мир квартир» Павел Луценко.

Он напомнил, что программа действует до 1 ноября 2020 года и, возможно, будет продлена. Однако эксперт отметил, что государству «она влетает в хорошую копеечку». По словам Павла Луценко, уже сейчас некоторые банки заявили, что выделенные им лимиты закончились. Так что есть, по сути, три месяца, чтобы определиться с покупкой, но лучше не затягивать. В компании «Метриум» добавили, что надеяться на снижение цен не стоит. Аналитики полагают, что цены по итогам 2020 года вырастут по следующим причинам: реформа долевого строительства, снижение ставок по ипотеке, восстановительный

Что касается рынка вторичного жилья, ставки постепенно сокращаются, так что возможно имеет смысл немного подождать дальнейшего сокращения ставок. В «Метриуме» прогнозируют наиболее вероятный уровень до конца года — 7—7,5%. «По данным IRN, объем предложения такого жилья в Москве в апреле—мае сократился на 20—30% по сравнению с докарантинным периодом. Это значит, что сейчас на рынке образовался дефицит предложения и заниматься поиском вторичной квартиры не рекомендуется», — считают в компании.

Ранее сообщалось, что снижая ставки по ипотеке, несколько крупных российских банков увеличили размер минимального первоначального взноса. Минимальный взнос подняли Райффайзенбанк (до 20%, плюс 5-10% на первичное жилье), «Открытие» (до 20%, плюс 10%), Альфа-банк (до 20%, плюс 5% на готовое жилье). Промсвязьбанк не только поднял минимальный взнос на 5% (до 15% на новостройки и вторичный рынок), но и отказался от ипотечной программы на московские новостройки с нулевым первоначальным взносом. Совкомбанк также повысил взнос на 10% — до 20%.