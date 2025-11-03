В ЮАР прокомментировали слухи о встрече президентов России и США на саммите G20

Слухи о встрече Путина и Трампа в ЮАР пока не подверждаются Фото: Официальный сайт Президента РФ

Официальный представитель президента Южно-Африканской Республики Винсент Магвенья заявил, что страна, выступающая в роли председателя Группы двадцати, не располагает данными о встрече глав России и Соединенных Штатов в ходе ноябрьского саммита G20 в Йоханнесбурге. Такой комментарий он дал СМИ, отвечая на запрос относительно инициативы президента Финляндии Александера Стубба по организации подобных переговоров.

«В настоящий момент мы не располагаем информацией, которая бы подтверждала проведение такой встречи», — подчеркнул Магвенья. Слова приводит ТАСС.