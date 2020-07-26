Прежде всего вакцинация от коронавируса пройдет среди тех, кто часто контактирует с другими людьми Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В первую очередь вакцина от коронавируса появится в Москве, Санкт-Петербурге и ряде городов-миллионников России, рассказали URA.RU вирусологи. Прежде всего вакцинация пройдет среди медиков, военных и представителей других профессий, которые контактируют с большим количеством человек. Однако эксперты предупреждают: россиянам следует хорошо задуматься о том, стоит ли ставить прививку от COVID-19 в ближайшее время.

«Если смотреть на опыт работы с другими вакцинами, то в первую очередь вакцину могут поставить категориям людей, которые общаются с большим количеством граждан: это военные, медики, работники правоохранительных органов, работники транспорта и общепита. У представителей этих профессий достаточно высокий риск заразиться вирусом, поэтому им ставят прививки в первую очередь. За ними следуют люди с хроническими болезнями, для которых вирус может быть смертельным, — объяснил вирусолог, академик РАН Виталий Зверев. — Но важно понимать, что созданный препарат еще нельзя назвать вакциной, потому что он не исследован должным образом. И никакой речи о массовой вакцинации быть не может».

По словам иммунолога, в больших городах любая вирусная инфекция распространяется быстро, но распределять очередность вакцинации по городам будет неразумно — ее следует проводить равномерно по всем субъектам страны. Однако бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектор», профессор вирусологии и разработчик первой вакцины от коронавируса Александр Чепурнов допускает, что география страны и карта распространения вируса может сыграть основную роль в распределении вакцины по стране.

«Возможно, будут выбираться регионы по большей или меньшей подверженности вирусу. При этом нет никаких сомнений в том, что приоритет будет у столичных городов. Дальше вакцина будет распространяться в города-миллионеры и постепенно попадать в небольшие города с высоким показателем заболеваемости, — считает Чепурнов. — Это такой классический эпидемиологический подход, но как распределение вакцины будет происходить по факту — неизвестно. Хотя сейчас это не самое главное. Гораздо важнее убедиться в том, что ученые разработали эффективную и безопасную вакцину».