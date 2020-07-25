В Минздраве РФ уточнили, как будет проходить вакцинация от COVID

Вакцинация будет проходить на добровольной основе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вакцинация от COVID-19 в России будет добровольной. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия-1».

«Вакцинация будет добровольная, но мы видим, что интерес населения очень высокий», -отметил Мурашко (цитата ТАСС). При этом он добавил, что у жителей Москвы активно формируется популяционный иммунитет к инфекции, а заболеваемость идет на спад. Однако пока что в реанимации с подтвержденным диагнозом находятся 3,1 тысяч пациентов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вакцина от коронавируса будет бесплатной. Он подчеркнул, что вся амбулаторно-поликлиническая сеть будет на это работать. Сроки прививочной кампании зависят от хода лицензирования препаратов со стороны Минздрава РФ. Большое внимание будет уделено предстоящей осенью вакцинации от гриппа. Собянин подчеркнул: важно не допустить обострения двух инфекционных заболеваний в одно время.

Вакцина от COVID-19, созданная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, эффективна и безопасна, объявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его словам, препарат могут зарегистрировать уже в августе 2020 года.