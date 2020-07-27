В Китае официально закрылось генконсульство США

Генконсульство США в Китае было закрыто в 10.00 (05.00 по московскому времени)
Генконсульство США в Китае официально закрыто по требованию китайской стороны. Об этом сообщает министерство иностранных дел Китая.
«[После закрытия генконсульства] представители компетентных органов Китая вошли на территорию учреждения через главные ворота и приняли его в свое ведение», — передает РИА «Новости». Отмечается, что ведомство было закрыто в 10.00 (05.00 по московскому времени).
Ранее сообщалось, что 21 июля США потребовали от КНР закрыть в течение 72 часов генконсульство, расположенное на территории Хьюстона. МИД Китая в ответ потребовал от Вашингтона закрыть дипмиссию США в Чэнду, сообщает «