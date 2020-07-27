26 июля 2020

В Китае официально закрылось генконсульство США

© Служба новостей «URA.RU»
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Генеральное консульство США и Великобритании. Екатеринбург, флаг сша
Генконсульство США в Китае было закрыто в 10.00 (05.00 по московскому времени) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Генконсульство США в Китае официально закрыто по требованию китайской стороны. Об этом сообщает министерство иностранных дел Китая.

«[После закрытия генконсульства] представители компетентных органов Китая вошли на территорию учреждения через главные ворота и приняли его в свое ведение», — передает РИА «Новости». Отмечается, что ведомство было закрыто в 10.00 (05.00 по московскому времени).

Ранее сообщалось, что 21 июля США потребовали от КНР закрыть в течение 72 часов генконсульство, расположенное на территории Хьюстона. МИД Китая в ответ потребовал от Вашингтона закрыть дипмиссию США в Чэнду, сообщает «Федеральное агентство новостей».

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Политика Общество

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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