В Екатеринбург привезти 6 автомобилей из 30 Фото: Фонд святой Екатерины

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Первые 6 машин скорой помощи, которые Фонд святой Екатерины купил для Екатеринбурга, прибыли в столицу Урала сегодня ночью. Оснащение автомобилей провел завод «Нижегородец», до поставки медикам дополнительное оборудование установит екатеринбургская компания «Технолайн», сообщили URA.RU в Фонде.

Решение о необходимости закупить новые автомобили было принято на фоне пандемии коронавируса. Представители медицинского сообщества сообщили, что в Екатеринбурге не хватает машин скорой помощи.

Фонд святой Екатерины приобрел 30 новых автомобилей скорой помощи класса на базе Ford Tranzit на 134 миллиона рублей. «Это беспрецедентный подарок для службы Скорой помощи, и мы надеемся, что он поможет сделать так, чтобы даже в сложных условиях пандемии, когда нагрузка на „неотложку“ вырастает в разы, горожане не оставались без защиты», — прокомментировал директор фонда Александр Андреев.

Учредителями фонда выступили генеральный директор УГМК Андрей Козицын, председатель Совета директоров РМК Игорь Алтушкин и владелец компании «Сима-ленд» Андрей Симановский.