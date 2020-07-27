В курганском облизбиркоме вероятны кадровые перестановки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Курганскую областную думу-2020

В избирательной комиссии Курганской области проходит проверка — работают ревизоры. Инсайдер URA.RU уверен, что по ее результатам в избиркоме вероятны кадровые перестановки.

«Тучи могут сгущаться над руководителями избиркома. Есть информация, что там началась проверка по поводу финансирования. Результаты могут многим не понравиться. Выборы депутатов [в сентябре] могут проводить другие люди», — сообщил осведомленный источник.

По его словам, претензии могут касаться финансирования территориальных избирательных комиссий, подготовки и хода голосования. «Вопросы есть к распределению средств областного бюджета», — пояснил источник.

Глава регионального избиркома Валерий Самокрутов в разговоре с URA.RU подтвердил, что сейчас работают ревизоры контрольно-счетной палаты Курганской области. Но это стандартная процедура, они проверяют расходование средств регионального бюджета.

В положении об избирательной комиссии Курганской области говорится, что комиссия финансируется из областного и федерального бюджетов. «Комиссия ведет раздельные бухгалтерский учет и отчетность по средствам, полученным из федерального и областного бюджетов», — содержится в документе.

В открытых данных контрольно-счетной палаты проверка избиркома обозначена в плане. Последний раз план редактировался 3 июля 2020 года. Ревизоры в июле—августе проверят «использование бюджетных средств, выделенных избиркому в 2016—2019 годах и истекшем периоде 2020 года (выборочно)». Получить оперативные комментарии в контрольно-счетной палате Курганской области URA.RU не удалось. Направлен редакционный запрос.

Выборы в Курганскую облдуму пройдут 13 сентября. За 34 места в региональном парламенте будут бороться представители «Единой России», «Справедливой России», КПРФ, ЛДПР, «Яблока», «Партии Роста», «Партии пенсионеров» и один самовыдвиженец.