Курганцы перестали гулять в парке из-за страшных собак

По словам обратившегося, из-за собак без поводков, курганцы не могут утром отдыхать в горсаде Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жители Кургана не могут утром спокойно гулять и заниматься спортом в городском саде из-за хозяев крупных собак, которые выгуливают своих питомцев без поводков и намордников. Об этом на портале «Обратись» написал житель города.

«В курганском городском саду ежедневно, примерно с шести до семи часов утра, хозяева выгуливают крупных собак без поводков и намордников. Между тем, федеральным законом №498-ФЗ выгул таких собак без намордника и поводка запрещен независимо от места выгула, тем более в парковых зонах отдыха», — сообщил автор обращения. По его мнению, такой выгул собак «не дает возможности спокойно гулять, заниматься спортом».

С проблемой автор, по его словам, обращался в полицию. В пресс-службе УМВД России по Курганской области ответили URA.RU, что выяснят, обращался ли к ним кто-либо по данному вопросу.

В постановлении правительства РФ от 29 июля 2019 года № 974 «Об утверждении перечня потенциально опасных собак» указано, что запрет на выгул без намордников и поводков распространяется только на 12 потенциально опасных пород собак и их помеси. Документ вступил в силу 1 января. «Это собаки, обладающие генетически детерминированными качествами агрессии и силы, собаки, используемые для травли, и собаки, особенности поведения которых не до конца изучены», — объясняют запрет авторы документа.