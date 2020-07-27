26 июля 2020

Свердловский губернатор сменил главу ключевого департамента. Он распоряжается миллиардами

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Собрание жильцов дома 137а по ул. Куйбышева. Курган , калькулятор, документы, расчетный лист, список подписей
Департамент госзакупок отвечает за прозрачность расходования бюджетных средств Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Новым директором департамента госзакупок, который по функционалу является одним из ключевых в структуре власти, назначена Наталия Халуева. Соответствующее распоряжение подписано главой региона Евгением Куйвашевым. Предполагается, что чиновница, много лет проработавшая в ранге заместителя подразделения, приступит к исполнению обязанностей 3 августа.

«Назначить Халуеву Наталию Валерьяновну на должность директора департамента государственных закупок Свердловской области, освободив от должности заместителя директора департамента <…> 2 августа», — говорится в документе. Там же уточняется, что срок служебного контракта с Халуевой истекает в августе следующего года.

В настоящий момент директором департамента госзакупок является Марина Трушникова. В областном департаменте информполитики корреспонденту уточнили, что она переезжает в другой город по семейным обстоятельствам.

Фото: URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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