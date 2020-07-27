Новым директором департамента госзакупок, который по функционалу является одним из ключевых в структуре власти, назначена Наталия Халуева. Соответствующее распоряжение подписано главой региона Евгением Куйвашевым. Предполагается, что чиновница, много лет проработавшая в ранге заместителя подразделения, приступит к исполнению обязанностей 3 августа.
«Назначить Халуеву Наталию Валерьяновну на должность директора департамента государственных закупок Свердловской области, освободив от должности заместителя директора департамента <…> 2 августа», — говорится в документе. Там же уточняется, что срок служебного контракта с Халуевой истекает в августе следующего года.
В настоящий момент директором департамента госзакупок является Марина Трушникова. В областном департаменте информполитики корреспонденту уточнили, что она переезжает в другой город по семейным обстоятельствам.