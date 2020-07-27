Минфин РФ хочет повысить цены на шампанское

Бутылка шампанского объемом 0,75 литра вместо будет стоить 169 рублей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Минимальная цена на игристое вино (шампанское) в России может вырасти до 169 рублей за бутылку объемом 0,75 литра. Об этом говорится в проекте приказа Минфина РФ, который был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Установить цену, не ниже которой осуществляется розничная продажа игристого вина (шампанского), в размере 169 рублей за 0,75 литра», — говорится в проекте приказа. Сейчас минимальная цена установлена на отметке 164 рубля за бутылку указанного объема

Также в проекте приказа говорится об изменении закупочных цен. Так, производители будут получать не менее 118 рублей за бутылку 0,75 литра, оптовики — не менее 137 рублей за тот же объем продукции.

Ранее аналитики подсчитали, что за время самоизоляции с марта по май 2020 года, продажи шампанского снизились на 33%, передает RT. При этом министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что россияне стали больше пить в период самоизоляции, напоминает агентство Nation News.