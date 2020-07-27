В Екатеринбурге врачи оставили пациентку без помощи из-за COVID

Жительнице Екатеринбурга нужна операция, но делать ее нельзя Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге пациентка с мочекаменной болезнью не может получить помощь врачей, так как все плановые операции отменены из-за коронавируса. Об этом она рассказала URA.RU. Девушка теперь боится ездить даже на дачу.

«Весной у меня был приступ, с которым меня госпитализировали в ЦГКБ №1. Сказали: „Наверное, у вас гастрит“ и отпустили домой, — рассказала агентству екатеринбурженка Дарья (по ее просьбе мы не называем фамилию). — Я прошла платно УЗИ, которое обнаружило камни в почках. Стала наблюдаться (опять же платно) у гастроэнтеролога — он прописал мне лекарства, но сказал, что надо идти к хирургам по месту жительства, чтобы запланировать операцию».

Девушка обратилась в поликлинику ЦГКБ №1 и сумела попасть на прием к хирургу. «Она (врач-хирург) выписала мне направление на операцию, но сказала, что с ним надо будет подойти позже, когда закончится карантин по коронавирусу, — рассказала URA.RU пациентка. — И она, и мой врач-гастроэнтеролог сказали сидеть дома и даже на дачу не ездить: по плохой дороге из-за тряски камни могут начать выходить, мол, даже скорая к вам не доедет». По словам пациентки, ее история не единична — подобные случаи происходит в Екатеринбурге и Свердловской области и с другими пациентами.

Получить комментарий главного врача ЦГКБ №1 Дмитрия Айрапетова к моменту публикации не удалось: он не ответил на звонок журналиста URA.RU. Агентство направило запрос в свердловский оперативный штаб по борьбе с пандемией с просьбой прокомментировать ситуацию (ответ пока не поступил).

Девушка прошла обследование… Фото: читатели URA.RU