Коронавирус поставил бизнес в совершенно новые реалии. Спрос на одни сервисы и товары резко упал, на другие — вырос. О том, как крупные и средние предприятия адаптируются к новым условиям, какие меры принимают, чтобы не допустить эпидемии в цехах и за счет чего достигают успеха, выясним в стриме
Заместитель генерального директора Фонда технологического развития промышленности Свердловской области Александр Казаков, руководить проектов Регионального центра компетенций (РЦК) Александр Антонов и руководитель по развитию производственной системы ЗАО «Кушвинский завод прокатных валков» Владимир Кабанов в рамках трансляции, опираясь на собственный опыт, дадут советы, как сократить время производственного процесса, увеличить полезную загрузку оборудования, уменьшить затраты на ремонт и увеличить прибыль.
Также спикеры расскажут о нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости». Узнаем, как технологии бережливого производства могут помочь предприятиям выжить в непростое экономическое время, на какую государственную поддержку могут рассчитывать управленцы и возможно ли вообще производство без потерь.
Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» инициирован Президентом России Владимиром Путиным. К концу 2024 года его участниками должны стать не менее 10 тысяч российских предприятий. На текущий момент к программе подключились уже более 60 субъектов РФ. Это свыше 1,5 тысяч предприятий, занимающихся обрабатывающим, транспортным, промышленным, строительным, сельскохозяйственным производствами или отраслью ЖКХ.
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