Как успешно вести бизнес в пандемию и кризис? Инструкция прямо сейчас — в эфире URA.RU

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Собрание по нацпроекту о производительности труда. Екатеринбург, фабрика процессов
Регионы повысят производительность труда в России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Экономический кризис 2020

Коронавирус поставил бизнес в совершенно новые реалии. Спрос на одни сервисы и товары резко упал, на другие — вырос. О том, как крупные и средние предприятия адаптируются к новым условиям, какие меры принимают, чтобы не допустить эпидемии в цехах и за счет чего достигают успеха, выясним в стриме на youtube-канале URA.RU 29 июля в 16:00 (мск).

Заместитель генерального директора Фонда технологического развития промышленности Свердловской области Александр Казаков, руководить проектов Регионального центра компетенций (РЦК) Александр Антонов и руководитель по развитию производственной системы ЗАО «Кушвинский завод прокатных валков» Владимир Кабанов в рамках трансляции, опираясь на собственный опыт, дадут советы, как сократить время производственного процесса, увеличить полезную загрузку оборудования, уменьшить затраты на ремонт и увеличить прибыль.

Также спикеры расскажут о нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости». Узнаем, как технологии бережливого производства могут помочь предприятиям выжить в непростое экономическое время, на какую государственную поддержку могут рассчитывать управленцы и возможно ли вообще производство без потерь.

Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» инициирован Президентом России Владимиром Путиным. К концу 2024 года его участниками должны стать не менее 10 тысяч российских предприятий. На текущий момент к программе подключились уже более 60 субъектов РФ. Это свыше 1,5 тысяч предприятий, занимающихся обрабатывающим, транспортным, промышленным, строительным, сельскохозяйственным производствами или отраслью ЖКХ.

Если у вас возникнут вопросы — оставляйте комментарии под этой новостью. Вопросы также можно задать в социальных сетях URA.RU и непосредственно во время прямой трансляции. Присоединяйтесь к эфиру и подписывайтесь на наш youtube-канал. Начало стрима в 16:00 (мск) 29 июля.

Информацию о новых трансляциях URA.RU можно найти в нашем Viber-канале, в телеграм-канале или оперативно получить ее в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Экономика Общество

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...