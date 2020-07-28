В челябинской колонии нашли тело охранника

Рядом с погибшим был найден автомат Калашникова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На территории исправительной колонии № 24 строгого режима в Озерске найдено тело, с огнестрельным ранением головы, сотрудника ИК. Факт инцидента подтвердили URA.RU в пресс-службе ГУФСИН по Челябинской области. Источник в силовых структурах сообщает, что причиной смерти мог стать суицид.

«По данному факту проводится проверка. Устанавливаются причины произошедшего. Все материалы переданы в следственные органы», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ ФСИН по региону. Погибшему было 37 лет. Инцидент произошел 27 июля.

Рядом с погибшим был найден автомат Калашникова. «По предварительным данным, сотрудник покончил жизнь самоубийством», — сообщил URA.RU источник в силовых структурах.