27 июля 2020
26 июля 2020

В челябинской колонии нашли тело охранника

© Служба новостей «URA.RU»
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Гонка героев 2016. Екатеринбург, автомат калашникова, ак-47
Рядом с погибшим был найден автомат Калашникова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На территории исправительной колонии № 24 строгого режима в Озерске найдено тело, с огнестрельным ранением головы, сотрудника ИК. Факт инцидента подтвердили URA.RU в пресс-службе ГУФСИН по Челябинской области. Источник в силовых структурах сообщает, что причиной смерти мог стать суицид.

«По данному факту проводится проверка. Устанавливаются причины произошедшего. Все материалы переданы в следственные органы», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ ФСИН по региону. Погибшему было 37 лет. Инцидент произошел 27 июля.

Рядом с погибшим был найден автомат Калашникова. «По предварительным данным, сотрудник покончил жизнь самоубийством», — сообщил URA.RU источник в силовых структурах.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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