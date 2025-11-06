На пост главы самого южного челябинского муниципалитета заявились четыре кандидата

Выборы главы назначили после преобразования Брединского района в муниципальный округ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На конкурс по отбору кандидатур на выборах главы Брединского округа Челябинской области выдвинулись четыре кандидата. Об этом сообщают местные СМИ.

«В число кандидатов вошли действующий глава Николай Плохих и начальник отдела аграрной политики Денис Николаев. Также в конкурсе участвуют ветеран СВО, муниципальный депутат Алексей Агеев и житель Самарской области Владимир Кайсаров», — сообщает местное издание «Сельские новости» со ссылкой на спикера муниципального собрания Александра Крылова.

Муниципалитет преподносит сюрпризы на протяжении уже нескольких избирательных циклов. В 2020 году на выборах главы тогда еще Брединского района голоса депутатов разделились поровну. На первом голосовании депутаты отдали по семь голосов Николаю Плохих и его главному оппоненту — председателю ревизионной комиссии района Ирине Хоружевой. После перерыва депутаты переголосовали, отдав Плохих восемь голосов, а Хоружевой — шесть. Главой района был избран поддерживаемый областными властями Плохих.

На нынешних выборах сложности возникли уже при выборах спикера. Голоса депутатов также разделились. Избрать спикера удалось только с третьего раза.

Конкурс по отборам кандидатов на пост главы Брединского округа состоится 3 декабря. После тестовых испытаний комиссия отберет не менее двух кандидатов для представления местному депутатскому корпусу. Из них нового главу округа на предстоящие пять лет 9 декабря выберут муниципальные депутаты.

Выборы глав проходят во всех районах, преобразованных в этом году в муниципальные округа. Это большинство муниципалитетов Челябинской области. Как и в Брединском округе, во многих из них главы заявились для переизбрания на новый срок.