Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Политика

Выборы

На пост главы самого южного челябинского муниципалитета заявились четыре кандидата

На пост главы Брединского муниципального округа заявились четыре кандидата
06 ноября 2025 в 12:45
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Выборы главы назначили после преобразования Брединского района в муниципальный округ

Выборы главы назначили после преобразования Брединского района в муниципальный округ

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На конкурс по отбору кандидатур на выборах главы Брединского округа Челябинской области выдвинулись четыре кандидата. Об этом сообщают местные СМИ.

«В число кандидатов вошли действующий глава Николай Плохих и начальник отдела аграрной политики Денис Николаев. Также в конкурсе участвуют ветеран СВО, муниципальный депутат Алексей Агеев и житель Самарской области Владимир Кайсаров», — сообщает местное издание «Сельские новости» со ссылкой на спикера муниципального собрания Александра Крылова.

Муниципалитет преподносит сюрпризы на протяжении уже нескольких избирательных циклов. В 2020 году на выборах главы тогда еще Брединского района голоса депутатов разделились поровну. На первом голосовании депутаты отдали по семь голосов Николаю Плохих и его главному оппоненту — председателю ревизионной комиссии района Ирине Хоружевой. После перерыва депутаты переголосовали, отдав Плохих восемь голосов, а Хоружевой — шесть. Главой района был избран поддерживаемый областными властями Плохих.

Продолжение после рекламы

На нынешних выборах сложности возникли уже при выборах спикера. Голоса депутатов также разделились. Избрать спикера удалось только с третьего раза.

Конкурс по отборам кандидатов на пост главы Брединского округа состоится 3 декабря. После тестовых испытаний комиссия отберет не менее двух кандидатов для представления местному депутатскому корпусу. Из них нового главу округа на предстоящие пять лет 9 декабря выберут муниципальные депутаты.

Выборы глав проходят во всех районах, преобразованных в этом году в муниципальные округа. Это большинство муниципалитетов Челябинской области. Как и в Брединском округе, во многих из них главы заявились для переизбрания на новый срок.

Ситуация отличается в Варненском округе, где глава Константин Моисеев не пойдет на выборы. По данным URA.RU, на место Моисеева претендуют девять кандидатов. Смена власти произойдет также в Троицком и Чесменском муниципальных округах, где главы подали в досрочную отставку. Этими территориями руководят временные главы, которые примут участие в выборах. Также ожидается появление нового мэра Усть-Катава. По информации агентства, действующий глава в конкурсе участия не примет.

Материал из сюжета:

Муниципальная реформа в Челябинской области

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал