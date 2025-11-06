Уголовное дело для рассмотрения по существу передано в суд (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске под суд отдали девять представителей республики Таджикистан, обвиняемых в похищении 22-летнего парня и вымогательстве с его семьи денег. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службах региональных ГУ МВД России, прокуратуры и СУ СК. Преступная группа из участников в возрасте от 20 до 56 лет задержана при содействии сотрудников регионального УФСБ и поддержке бойцов специального назначения областного управления Росгвардии.

«Собранные полицейскими материалы послужили основанием для возбуждения следственными органами СК России по региону уголовного дела по части третьей статьи 126 УК РФ (похищение человека), части первой статьи 138 УК РФ (нарушение тайны переписки, телефонных переговоров и иных сообщений граждан), части третье статьи 163 УК РФ (вымогательство) и части второй статьи 117 УК РФ (истязание). Дело передано для рассмотрения в суд», — сообщили URA.RU в пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

В феврале 2025 года обвиняемые на парковке около магазина в микрорайоне Парковый похитили 22-летнего парня, у которого была связь с их несовершеннолетней родственницей. Похищенного они перевезли в садовый дом в СНТ «Аэропорт-2» в Металлургическом районе, сообщили URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры. «Там они незаконно его удерживали двое суток. Осмотрев телефон похищенного и получив номера близких родственников, высказали брату и отцу потерпевшего требование о передаче в качестве компенсации 300 тысяч рублей и приобретении квартиры в Челябинске», — пояснили в ведомстве.

Похищение сопровождалось применением насилия в отношении парня, рассказали URA.RU в пресс-службе СУ СК по Челябинской области. «Молодого человека силой поместили в автомобиль против его воли, в котором продолжили его избивать. Затем переместили его в один из домов по улице Ягодная, где, применяя насилие, продолжили незаконно удерживать его. После, угрожая убийством сына, потребовали от родителей деньги и квартиру на территории города», — добавили в ведомстве.