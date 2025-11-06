На Челябинскую область обрушится мокрый снегопад
Мокрым снегом занесет запад региона
Фото: Илья Московец © URA.RU
На Челябинскую область 7 ноября обрушится мокрый снег, который на западе региона может быть осень сильным. Об этом предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.
«В Челябинской области 7 ноября ожидается облачная погода, в большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь. Ночью на крайнем западе сильные осадки», — сообщили метеорологи.
Синоптики отметили, что западный или юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду, отдельные порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью от трех градусов мороза до двух градусов тепла, днем около 1-6 градусов тепла.
В Челябинске умеренные дожди обещают только ночью, днем возможны небольшие осадки. Ночные температуры составят от нуля до двух градусов тепла, днем 4-6 градуса.
Область находится под властью атлантического циклона. Он принес влажные и относительно теплые воздушные массы, которые останутся в регионе на ближайшие три дня.
