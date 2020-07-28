В России разрешили работу вышек 5G

Получение лицензии на оказание услуг 5G — исторический момент для отрасли, заявил президент МТС Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В России выдана первая лицензия на оказание услуг сотовой связи 5G. Пионером в РФ стал оператор МТС.

Лицензия выдана на создание сети в 83 из 85 регионов РФ. Связь будет осуществляться в диапазоне 24,25-24,65 ГГц по стандарту 5G/IMT-2020. «Исторический момент для отрасли. Мы стали еще на шаг ближе к новой эре в истории коммуникации, цифровизации и развитии новых IT решений», — приводит РБК слова президента МТС Алексея Корня.

Лицензия выдана Роскомнадзором до 16 июля 2025 года. Первыми пользователями сети 5G, как ожидается, станут крупные компании и представители бизнеса. В частности, нефтегазовые корпорации смогут использовать сети нового поколения для мониторинга своих трубопроводов и других объектов с помощью беспилотников, а промышленные предприятия смогут управлять оборудованием. МТС уже готовит для них соответствующие предложения.

Технологии 5G в ближайшее время станут одним из ключевых драйвером развития экономики России, подчеркнул президент МТС. Предполагается, что они будут активно использоваться для управления беспилотным транспортом, в развитии виртуальной и дополненной реальности, для совершенствования биометрии, а также дадут толчок развитию медицины, в частности, позволят врачам проводить хирургические операции удаленно.

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