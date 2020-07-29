28 июля 2020

Обвиняемый в убийстве свердловский депутат пришел на допрос. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание законодательного собрания Свердловской области. Екатеринбург, коркин александр
Александру Коркину предъявлено обвинение по статье 109 УК РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат заксобрания Свердловской области Александр Коркин пришел на допрос в следственный комитет — передает с места корреспондент URA.RU. Коркин проходит по делу о стрельбе во время катания на катере в сентябре 2019 года, когда из охотничьего ружья был ранен екатеринбургский предприниматель Сергей Титов. Депутату предъявлено обвинение по статье 109 УК РФ («убийство по неосторожности»).

Мать погибшего бизнесмена не верит в версию случайного убийства. «Считаю, что это было сделано умышленно, — заявила URA.RU Елена Титова. — Если бы это на самом деле была случайность, он (Коркин) проявил бы сочувствие, когда Сережа был еще живой, выразил бы соболезнования, когда похороны были. А раз он прячет хвост, ведет себя не как мужик… Подойди к родителям, повинись перед ними, перед женой — мы могли бы понять, хотя очень тяжело принять все это. Но вообще ни разу не появился, ведет себя, как последний трус».

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По словам Елены, вина Коркина уже очевидна. «В минувшую пятницу ему предъявили обвинение: до этого он шел как свидетель — теперь как обвиняемый», — рассказала URA.RU Елена Титова. — Меня ознакомили с заключением экспертиз — по ним получается, что он виноват».

URA.RU подробно рассказывало об этом инциденте: в сентябре 2019 пьяная компания, отмечая окончание подготовки к выборам в Госдуму, отправилась кататься на катере по реке Лозьва — во время этой вечеринки был ранен в голову екатеринбургский бизнесмен Сергей Титов. В больнице Серова его прооперировал нейрохирург из Екатеринбурга, после чего Титова доставили в ГКБ №40 столицы Урала, а спустя время перевезли в больницу его родного Карпинска, где он и скончался.

Сперва участники вечеринки рассказывали, что случился самострел: якобы Титов потянулся к ружью и зацепил курок. Однако экспертизы позволили установить, что в Титова выстрелили со стороны — обвинение предъявлено хозяину ружья, депутату свердловского заксобрания от ЛДПР Александру Коркину.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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