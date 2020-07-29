Александру Коркину предъявлено обвинение по статье 109 УК РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат заксобрания Свердловской области Александр Коркин пришел на допрос в следственный комитет — передает с места корреспондент URA.RU. Коркин проходит по делу о стрельбе во время катания на катере в сентябре 2019 года, когда из охотничьего ружья был ранен екатеринбургский предприниматель Сергей Титов. Депутату предъявлено обвинение по статье 109 УК РФ («убийство по неосторожности»).

Мать погибшего бизнесмена не верит в версию случайного убийства. «Считаю, что это было сделано умышленно, — заявила URA.RU Елена Титова. — Если бы это на самом деле была случайность, он (Коркин) проявил бы сочувствие, когда Сережа был еще живой, выразил бы соболезнования, когда похороны были. А раз он прячет хвост, ведет себя не как мужик… Подойди к родителям, повинись перед ними, перед женой — мы могли бы понять, хотя очень тяжело принять все это. Но вообще ни разу не появился, ведет себя, как последний трус».

По словам Елены, вина Коркина уже очевидна. «В минувшую пятницу ему предъявили обвинение: до этого он шел как свидетель — теперь как обвиняемый», — рассказала URA.RU Елена Титова. — Меня ознакомили с заключением экспертиз — по ним получается, что он виноват».

URA.RU подробно рассказывало об этом инциденте: в сентябре 2019 пьяная компания, отмечая окончание подготовки к выборам в Госдуму, отправилась кататься на катере по реке Лозьва — во время этой вечеринки был ранен в голову екатеринбургский бизнесмен Сергей Титов. В больнице Серова его прооперировал нейрохирург из Екатеринбурга, после чего Титова доставили в ГКБ №40 столицы Урала, а спустя время перевезли в больницу его родного Карпинска, где он и скончался.

Сперва участники вечеринки рассказывали, что случился самострел: якобы Титов потянулся к ружью и зацепил курок. Однако экспертизы позволили установить, что в Титова выстрелили со стороны — обвинение предъявлено хозяину ружья, депутату свердловского заксобрания от ЛДПР Александру Коркину.