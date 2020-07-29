В Белоруссии заявили о задержании десятков иностранных наемников

Правоохранительные органы Белоруссии задержали 32 наемника из зарубежной частной военной компании (ЧВК). Об этом сообщает БЕЛТА.
Белорусские силовики задержали наемников в ночь на 29 июля. «Под Минском задержали 32 боевика иностранной частной военной компании», — пишет агентство. Из какого государства ЧВК не уточняется.
Сейчас в Белоруссии проходит период агитации перед президентскими выборами, которые намечены на 9 августа. Кандидатами на пост главы государства зарегистрированы пять человек, включая самого Лукашенко. В республике проходят акции протеста в поддержку оппозиционеров, которые не будут участвовать в выборах. Президент считает, что в ходе нынешней президентской кампании возможны попытки свержения действующей власти, пишет VSE42.RU. Он допустил, что для наведения порядка в стране может привлечь армию, передает телеканал 360.
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