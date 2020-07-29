Свердловский депутат рассказал подробности трагедии со стрельбой

На допросе у следователя Александр Коркин провел около трех часов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат свердловского заксобрания Александр Коркин впервые рассказал свою версию событий, при которых получил огнестрельное ранение предприниматель Сергей Титов, скончавшийся впоследствии в больнице. Как сообщил URA.RU сам парламентарий, он даже не увидел, как все произошло.

«Я стоял в лодке. В одном месте ветви нависали низко над водой. Я вынужден был нагнуться, и в этот момент прозвучал выстрел. Сперва подумал, что лодка зацепилась мотором», — описал случившееся депутат. По его словам, он до последнего надеялся, что Сергей очнется и расскажет, как было, однако этого не случилось. Помимо Коркина и Титова на катере находилось еще несколько человек.

Коркин подтвердил, что ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Первую половину дня 29 июля он провел на допросе в следственном управлении СК РФ по Свердловской области. «Следствие идет, идут экспертизы. Следователю, видимо, уже нужно кому-то предъявить обвинение. Я с этим не согласен и настаиваю на проведении дополнительных экспертиз», — заявил депутат.

Он отверг предположения родственников Сергея Титова о том, что сознательно выстрелил в предпринимателя. «До нашей поездки я не был с ним знаком, никакого мотива у меня не было», — подчеркнул Александр Коркин. Он добавил, что с первого дня находится на связи с женой погибшего Вероникой. Депутат сообщил, что вместе с другими участниками поездки потратил солидную сумму денег на лечение Сергея Титова.

Как писало URA.RU, в сентябре 2019 во время поездки на катере по реке Лозьва был ранен в голову екатеринбургский бизнесмен Сергей Титов. Его прооперировал в Серове нейрохирург из Екатеринбурга, после чего пострадавшего доставили в 1-ю областную больницу. Через некоторое время Титова перевезли в больницу его родного Карпинска, где он и скончался в феврале 2020 года.