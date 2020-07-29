В Госдуме нашли замену алкозамкам

«Справедливая Россия» предложила вместо «алкозамков» для водителей сделать блокиратор инициатив для чиновников. Об этом заявил руководитель фракции «СР» в Госдуме Сергей Миронов.
«Трудно предугадать, что завтра придумают наши креативные чиновники. Например, предложат встроить в кресло электрошокер, который будет срабатывать, когда водитель говорит по мобильному. Или же вместо всех подобных новшеств стоит придумать только один прибор: блокиратор для авторов подобных инициатив», — заявил Миронов.
Глава думской фракции раскритиковал предложение чиновников, объяснив, что замок, по логике вещей, будет срабатывать даже от запаха антисептика для рук, лекарств или кваса. Миронов уверен, что нормальные водители и без посторонних устройств не станут садиться за руль пьяными. Зато те, кто очень хочет, все равно придумают, как обмануть «алкозамок», заключил депутат.
Чиновники собираются разработать концепцию внедрения «алкозамков» до 1 октября 2020 года. Такие устройства потребуют специального ТО автомобилей и существенно удорожат стоимость машин, сообщает агентство Nation news.
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