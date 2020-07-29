Найден способ, как отучить россиян садиться за руль в пьяном виде

Правительство РФ планирует максимально обеспечить российские автомобили алкозамками, которые блокируют зажигание при выявлении алкоголя в выдохе. В настоящий момент Минпромторг разрабатывает концепцию внедрения устройства в массовое потребление.
«До 1 октября будет разработана концепция внедрения в массовое потребление алкозамков для транспортных средств, включая обеспечение сервиса автомобилей с алкозамками. До 31 декабря будет проработан вопрос о стимулировании массового внедрения алкозамков в серийные модели», — передает «Коммерсант».
Отмечается, что автопроизводители получат дополнительные баллы за установку замков российского производства. Будут подготовлены стандарты, содержащие требования и методы испытаний алкозамков, правила их установки. Однако эксперты указывают, что инициатива неизбежно приведет к росту стоимости автомобилей, поскольку цены на алкозамки составляют от 25 до 120 тысяч руб. Кроме этого, предупреждают оппоненты, велика вероятность ошибочного срабатывания системы блокировки.
Нововведение обсуждают в России не первый год. Так, снизить смертность с помощью алкозамков ГИБДД предлагала еще в 2018 году. Тогда предлагали установить устройства в автомобили граждан, которых уже наказывали за нетрезвую езду.
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