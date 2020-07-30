29 июля 2020

МИД анонсировал скорое открытие нескольких направлений туризма

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово во время пандемии коронавируса. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, эпидемия, летное поле, covid-19, самолеты на приколе
Расширения списка доступных для полетов стран можно ожидать в течение нескольких недель Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Список доступных для российских туристов стран может расшириться в течение нескольких дней или недель. Об этом заявил исполняющий обязанности замдиректора Департамента информации и печати МИД РФ Денис Микерин.

«Этот вопрос находится в компетенции правительства Российской Федерации и решается на соответствующем уровне», — цитирует Микерина «Комсомольская правда». По его словам, расширения списка открытых для туризма стран можно ожидать в течение нескольких дней или недель.

Ранее о готовности открыть свои границы для российских туристов заявили Хорватия и Мальта, сообщает «Национальная служба новостей». Помимо этого, в конце этой недели открывается авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией, напоминает «Утро.ру».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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