МИД анонсировал скорое открытие нескольких направлений туризма

Расширения списка доступных для полетов стран можно ожидать в течение нескольких недель Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Список доступных для российских туристов стран может расшириться в течение нескольких дней или недель. Об этом заявил исполняющий обязанности замдиректора Департамента информации и печати МИД РФ Денис Микерин.

«Этот вопрос находится в компетенции правительства Российской Федерации и решается на соответствующем уровне», — цитирует Микерина «Комсомольская правда». По его словам, расширения списка открытых для туризма стран можно ожидать в течение нескольких дней или недель.

Ранее о готовности открыть свои границы для российских туристов заявили Хорватия и Мальта, сообщает «Национальная служба новостей». Помимо этого, в конце этой недели открывается авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией, напоминает «Утро.ру».

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