АвтоВАЗ попал под санкции ЕС
23 октября 2025 в 14:04
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Крупнейший российский производитель автомобилей в Восточной Европе АвтоВАЗ попал под экономические санкции Евросоюза. Об этом свидетельствуют данные из официального документа. 23 октября европейские чиновники приняли 19 пакет санкций. Под рестрикции уже попал ряд отечественных банков и нефтяных танкеров.
