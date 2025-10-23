Логотип РИА URA.RU
Общество

АвтоВАЗ попал под санкции ЕС

23 октября 2025 в 14:04
Фото: © URA.RU

Крупнейший российский производитель автомобилей в Восточной Европе АвтоВАЗ попал под экономические санкции Евросоюза. Об этом свидетельствуют данные из официального документа. 23 октября европейские чиновники приняли 19 пакет санкций. Под рестрикции уже попал ряд отечественных банков и нефтяных танкеров.

